FETÖ’nün yuvalandığı Nurcu dernekler: Kuluçka merkezi gibi çalışıyorlar

Kaan ARSLAN / Aydınlık Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz’ diyerek FETÖ benzeri yapılarla mücadelenin süreceğini vurguladı. FETÖ’ye benzer örgütlenmeleriyle dikkat çeken Nurcu gruplar, şehir şehir dolaşarak gençlik içinde propaganda yapıyor. Nurcular içinde 8 sene kalan Süleyman Yasin Akdeniz, bu yapıları ayrıntılarıyla Aydınlık’a anlattı.

Kayseri’de üniversite kampüsü içindeki Erciyes Kültür Merkezi’nde 9 Temmuz’da binin üzerinde gencin toplandığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliği düzenleyen kuruluşun adı, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği. Derneğin başkanı Mehmet Yıldız’ın konuşmacı olduğu etkinliğin konusu Risale-i Nur idi. Dernek 31 Mayıs’ta da Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık bin kişilik bir konferans düzenledi.

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, kamuoyunda Nurcu olarak bilinen gruplardan birinin gençlik yapılanması. Sosyal medyada yayınladıkları ‘Risale-i Nur’ sohbet videoları aracılığıyla propaganda faaliyeti yürütüyor. Şehir şehir, ülke ülke gezerek konferanslar veren Nurcu gençler, internet üzerinden yüksek miktarda bağışlar alıyor, yabancı kuruluşlar üzerinden Kurban yardımı adı altında para topluyor.

Hayalhanem’in internet sitesindeki bilgilere göre, bu derneğin üyeleri İzmir merkezli Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği’nin içinde faaliyet yürütmüş. Sözler Köşkü ise, Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği üyesi gençler tarafından 2009’da kurulmuş. 2013’te ise daha fazla bölgede çalışmak için Mersin merkezli Hayalhanem derneğini kurmuşlar.

Bugün sayıları 50’yi geçen Nurcu gençlik dernekleri sözde Risale sohbetleri adı altında buluştukları gençler arasında FETÖ’nünkine benzer şekilde bir örgütlenme faaliyeti yürütüyor. Sohbetlere katılan gençler arasında ortaokul, lise çağındaki gençler de yer alıyor. Yaygın iddiaya göre, FETÖ mensupları bu derneklerin içinde yer alarak kendilerini gizliyorlar.

FETÖ’yle iltisak ve irtibatları olduğu ileri sürülen bu gruplara Said-i Nursi’nin son öğrencisi Hüsnü Bayramoğlu, vefatından önce tepki göstererek “Bunlar sahtekar şeyler. Bu Kur’an’ı bozmak için, gençleri baştan çıkarmak için… Serseriler… Bu açtığınız karanlık yollarla bilhassa hükümetimizi yıkmak için uğraşılan yollardır. Tayyip beyi yıkmak için açılan yollardır.” demişti.

Mehmet Yıldız’ın liderliğinde kurulan Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, lüks ve büyük mekanlarda dersler veriyor. Mersin’de büyük bir merkezi olan dernek, 2019’da İstanbul Şişli’de 6 katlı bir binada şube açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle okullarda dini dersler veren grubun lideri Yıldız, İzmir’de FETÖ’nün kapatılan Körfez dershanesinde bir süre öğretmenlik yaptı.

PITIRAK GİBİ ÇOĞALAN DERNEKLER

2012’de Ankara’da Osman Sungur Yeken’in liderliğinde kurulan Çınaraltı İlim ve Kültür Derneği ile Mesken, Gençlik Forever İlim ve Kültür derneği, İlim Diyarı, Mıknatıs, Cennet Mekan, Risale Ofis, Yolgeçen Hanı, Çatı Katı, Nur Ekseni başta olmak üzere 50’den fazla dernek, Nurcu gençler tarafından yönetiliyor, medrese tarzı dersler veriyor, kaynağı net olmayan merkezlerden finanse ediliyor.

Nurcu dernekler, ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin’de faaliyet yürütüyor. Buradaki dernek binalarının “medrese” olduğunu savunuyorlar, yurt içi ve yurt dışındaki pek çok şehirde de konferanslar düzenliyorlar. Genellikle kalabalık kitlelerle etkinlikler düzenleyen bu grupların merkezlerinin lüks ve büyük binalarda olması, sık sık şehir dışı ve yurt dışına giderek konferanslar düzenlemeleri, derneklerin finansal kaynaklarının ne olduğu sorusunu da akıllara getiriyor. Bu grupların ortak özelliklerinden birisi, FETÖ’ye tavır almamaları.

Nurcu derneklerin yöneticilerine, haklarındaki iddiaları yazılı ve arama yoluyla ilettik ancak tarafımıza herhangi bir yanıt vermediler. Öte yandan mesaj yoluyla ulaştığımız Mehmet Yıldız da bizi engelleyerek susmayı tercih etti.

YUMURTLAMA MERKEZİ NUR MEKTEBİ

Nurcu gençlerin faaliyete başladıkları ilk merkez, İstanbul Ümraniye’deki Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği. Uğur Akkafa’nın başkanı olduğu dernekte çalışmalara başlayan Fatih Yağcı, Serkan Aktaş, Osman Sungur Yeken, Mehmet Yıldız gibi gençler burada “eğitimden” geçtikten sonra “Risale-i Nur derslerini büyütmek” gerekçesiyle ayrılarak kendi derneklerini kurdular.

Nur Mektebi, 23 Temmuz 2016’da KHK ile kapatıldı. Ancak 18 Ekim 2016’da kabul edilen kanunla yeniden açıldı. İddiaya göre, derneğin başındaki Uğur Akkafa’nın Bank Asya’da hesabı var. FETÖ firarisi Asım Yıldırım da bir süre Nur Mektebi’nde dersler vermiş. Sosyal medyadan bu konuda gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Uğur Akkafa, ‘siyasetle ilgili konuşmak istemediğini’ belirtiyor.

SÖZLER KÖŞKÜ

Akkafa’nın “medresesinde” yetişen gençler, kendi derneklerini kurmak için 2009’da İzmir’de Fatih Yağcı’nın başkanlığında Sözler Köşkü İlim ve Kültür Derneği’ni kurdu. Açılışta ilk dersi Uğur Akkafa verdi. Daha sonra İstanbul’da da şube açan Sözler Köşkü’yle ilgili FETÖ’nün Zaman gazetesinde bir haber yayınlandı. “Bu köşk başka köşklere benzemez” başlığıyla 6 Nisan 2013’te çıkan haberde Fatih Yağcı, Serkan Aktaş ve Mehmet Yıldız’ın faaliyetleri övüldü.

DİNLERARARASI DİYALOG ‘UZMANI’ KANALLARINDA

İstanbul ve İzmir’de lüks ve büyük mekanlarda gençlere dersler veren Sözler Köşkü’nün Youtube’da 3,5 milyon abonesi, Twitter’da ise 350 bin takipçisi bulunuyor. Burada hem sohbet hem de popüler videolar yayınlıyorlar. Bu videolarda FETÖ’nün Dinlerarası Diyalog Projesi’nin sözde uzmanları da konuk olarak boy göstermiş. 9 Kasım 2022’de bu “uzmanlardan” Amerikalı Omar Suleiman’ı konuk alan Sözler Köşkü, Suleiman’ın Avrupa’da ve ABD’de milyonlarca insana İslam’ı öğrettiğini iddia ediyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından takip edilen Suleiman’ın Instagram’da yaklaşık 2 milyon takipçisi var ve her paylaşımı yüzbinlerce kişiye erişiyor. Fetullah Gülen bir yazısında, Dinlerarası Diyalog Projesi’nin çeşitli faaliyetlerinde yer alan Suleiman’ın çalışmalarından övgüyle bahsediyor.

MAKSAT 114

2013’te Sözler Köşkü içinden başka bir dernek daha çıkmış. Bu derneğin üyesi Harun Serkan Aktaş, Bursa’da Çayhouse İlim ve Kültür Derneği’ni kurdu. 2014’te adını değiştiren dernek, Maksat 114 adını aldı. Aktaş, 23 Şubat 2021’de Sözler Köşkü sosyal medya kanalında yayınlanan bir videoda, “Bursa’daki gençlere ulaşmak için” derneği kuruduğunu anlatıyor.

Yine iddiaya göre, Aktaş FETÖ’nün Bursa imamlarından Emrah Alan’ın kuzeni. Maksat 114, geçen Kurban Bayramı’ndan hemen önce Almanya merkezli bir kuruluş üzerinden yardım parası topladığını duyurmuştu. Said-i Nursi’nin varislerinden Hüsnü Bayramoğlu’nun yeğeni Süleyman Yasin Akdeniz bunların etkinliğine tepki göstermiş ve sosyal medyadan şöyle yazmıştı: “Fetullah Gülen’in Zaman gazetesi ile tabanlarına referans verdiği yapılardan Maksat 114 Harun Serkan Aktaş ve ekibi WEFA adına yardım topluyor. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriniz içinde Fetullah Gülen’in talebelerine yardım ulaştırma hizmetlerinizde var mı?”

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU: "VİRÜSTEN TEHLİKELİLER"

Saidi Nursi’nin son öğrencilerinden olduğu belirtilen Hüsnü Bayramoğlu, vefatından önce çevresine, “Nur Cemaati” adı altında bir cemaatin aslında olmadığını, Saidi Nursi’nin sadece kendi risalelerini yayması için “varisler” bıraktığını belirtti. Bayramoğlu, sosyal medyada yer alan 27 Mart 2020’deki konuşmasında da “Hayalhanem, Sözler Köşkü nedir bunlar 40 tane isim? Bunlar sahtekar şeyler. Bu Kur’an’ı bozmak için, gençleri baştan çıkarmak için… Recep Tayyip Erdoğan’a felaketi bunlar getirecekler. Virüsten (kovid-19) daha fenadır bunlar. Bunu dinlesinler, hakikat budur. Serseriler… Bu açtığınız karanlık yollarla bilhassa hükümetimizi yıkmak için uğraşılan yollardır bu. Tayyip beyi yıkmak için açılan yollardır.” diyerek bu yapılanmaların tehlikeli olduğunu belirtmişti.

EMNİYETE VERDİĞİ RAPOR NURCULARDAN ÇIKTI

2007-2015 arasında Nurcu grupların içerisinde yer alan ve Hüsnü Bayramoğlu’nun da yeğeni olan Süleyman Yasin Akdeniz, Nurculuk adı altında faaliyet gösteren yapıların FETÖ ile benzer yöntemlerle nasıl örgütlendiklerini Aydınlık’a anlattı.

Akdeniz, kendi anlatımına göre 2007-2015 arasında Nur Mektebi’ne gitmiş. Teyzesinin eşi Hüsnü Bayramoğlu, sözkonusu gruplarla mücadele etmesini istemiş. 2015’te bu gruplardan ayrılarak mücadeleye başladığını söylüyor.

Bu derneklerin FETÖ’nün dershanelerinin kapatılmasının hemen ardından açılmasına da dikkat çeken Akdeniz, Nurcu grupların FETÖ’ye benzer faaliyetleriyle ilgili hazırladığı gizli raporu emniyete teslim etmiş. Rapor, İstanbul’daki bazı vakıfların eline geçmiş. Vakfın yöneticileri, Akdeniz’e raporu göndererek hesap sormuş. Sonra aynı rapor, Serkan Aktaş’ın da eline geçmiş. Akdeniz, bunun üzerine Aktaş’ın raporla ilgili kendisinden hesap sorduğunu anlatıyor. Akdeniz, raporun emniyetten bu gruplara aktarılmasında FETÖ şüphesi olduğunu savunuyor.

"REZİDANSTA YAŞIYOR"

Akdeniz, bu grupların finans kaynaklarını şöyle açıklıyor: “Bir gün biri gelip derneğe 1 milyon lira bıraktı. Fatih Yağcı ile Mehmet Yıldız 500’er bin lira şeklinde bölüştüler. Bu grupların derneklerine çok sayıda çarşaflı kız gelerek vekalet veriyor. Esnafa yardım kumbaraları bırakıyorlar. Bağış topluyorlar. Mehmet Yıldız rezidansta yaşıyor, Volvo marka arabaya biniyor.”

Serkan Aktaş’ın Bursa’daki iş insanlarından para toplayarak grubunu finanse ettiği belirten Akdeniz, Maksat 114’e bazı mobilya firmalarının desteklediği ileri sürüldü.

"FİTNECİ DİYEREK SIYRILMAYA ÇALIŞTI"

Akdeniz, Fatih Yağcı, Serkan Aktaş, Mehmet Yıldız gibi Nurcu gençlerin, Hüsnü Bayramoğlu’nu uyarılarını dinlemediğini ve faaliyetlerini Said-i Nursi’nin öğretilerine aykırı şekilde sürdürdüğünü belirtti. Akdeniz ayrıca, Nurcu gençlerin hem kendisini hem Bayramoğlu’nu fitneci ilan ederek sıyrılmaya çalıştıklarını aktardı.

Öte yandan Akdeniz, Sözler Köşkü’nün hizmete sunduğu Kopgit mobil uygulamasıyla tahrif edilmiş Risalei Nur’ları insanlara okuttuğunu ve takipçilerini yanlış yönlendirdiğini de belirtiyor.

Süleyman Yasin Akdeniz (Soldan İkinci), Uğur Akkafa (Soldan Üçüncü), Serkan Aktaş (Soldan Dördüncü), Mehmet Yıldız (Soldan Beşinci)