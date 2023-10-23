Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: İsrail'in Yaptığı Soykırım Savaşıdır

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gazze'deki son durum ve İsrail'in insanlık dışı tutumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mısır tarafıyla yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'ndan girmesi konusunda takibi yaptıklarını aktaran Iştiyye, İsrail'in yaptığının soykırım savaşı olduğunu söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: İsrail'in Yaptığı Soykırım Savaşıdır

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısında konuştu. Bölgedeki son durum ile ilgili önemli bilgiler aktaran Muhammed Iştiyye, İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü tutum ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Önceliklerinin "savaşı ve saldırganlığı durdurmak, Gazze'ye yardım malzemelerinin girişini sağlamak, sivilleri korumak ve zorla yerinden edilmeyi durdurmak" olduğunu belirten Iştiyye, İsrail saldırılarını "soykırım" şeklinde niteledi.

İsrail'in yaptığının soykırım savaşı olduğunu söyleyen Iştiyye, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bu savaş, öldürmeyi arzulayan, masumlara ve çocuklara işkence etmekten zevk alan, cami ve kiliseleri bombalayan, barbar, sömürgeci zihniyete sahip bir suç makinesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mısır tarafıyla yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'ndan girmesi konusunun takibini yaptıklarını aktaran Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Filistin halkına yönelik saldırıyı durdurmak için dünya liderleriyle temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in aralarında bebeklerin de bulunduğu 1800 çocuğu öldürdüğüne dikkati çeken Iştiyye, "Özgürlük, bağımsızlık ve devletimizi kurma arayışımız durmayacak, sömürgecilerin suçları topraklarımızdaki kararlılığımızı bozmayacaktır." diye konuştu.

Iştiyye, İsrail'in "kara harekatına" dair ise "İşgalci devletin liderlerinden kara işgali hazırlıklarına ilişkin duyduklarımız, yeni suçların, vahşetlerin, tehcirin, intikam uğruna öldürmelerin devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası basının Gazze'ye ulaşarak orada işlenen işgal suçlarını belgelemesine izin verilmesi" çağrısında bulunan Iştiyye, "Halkımız, etnik temizlik ve soykırım politikaları uygulayan İsrail liderlerinin düşünce biçimini şekillendiren kibir, suç eğilimleri ve yayılma hayallerini yenecektir." dedi.

İnsani Yardım Taşıyan Uçak Mısır'a Ulaştı! Türkiye Gazze İçin Devredeİnsani Yardım Taşıyan Uçak Mısır'a Ulaştı! Türkiye Gazze İçin DevredeGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# filistin # gazze # israil
Çok Okunanlar
Barış Manço'nun Şarkılarına Konu olan Şifa Karışımı!
Barış Manço'nun Şarkılarına Konu olan Şifa Karışımı!
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
İsrail Hedefleri Vuruluyor!
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
23 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Döviz Kuru Güne Nasıl Başladı? Dolar, Euro ve Sterlinde Güncel Alış Ve Satış Fiyatları...
Öne Çıkanlar Putin'i Yargılayan Lahey Adalet Divanı Neden Netanyahu'yu Yargılamıyor? | Halil Nebiler Putin'i Yargılayan Lahey Adalet Divanı Neden Netanyahu'yu Yargılamıyor? | Halil Nebiler Saçına karbonat döktü! Saçına karbonat döktü!