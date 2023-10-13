Filistin Başkonsolosu'ndan Tarihî Mesaj! "Hür ve Egemen Yaşamak İstiyoruz"

Filistin halkı bağımsızlık mücadelesi verirken, ABD ile Batı İsrail'in katliamına destek vererek insanlık suçuna ortak oluyor. İsrail'in Filistin halkının üzerine yağdırdığı bombalar yok sayılıyor. Batı, yalan haberlerle psikolojik savaş yürütyor. Filistin Başkonsolosu Hanaa Aburamadan, Filistin'in tarihi direnişini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Filistin Başkonsolosu Ulusal'a Konuştu

Aburamadan, Türkiye'nin Filistin halkına desteğini devam ettirmesi için çağrı yaptı. Aburamadan, yalan haberlere karşı da uyarılarını yineledi. Filistin Başkonsolosu Hanaa Aburamadan, Bölge ülkeleri ve Arap Dünyasından bekledikleri somut adımları da anlattı. Aburamada şunları ifade etti:

- Bu direniş doğal bir sonuçtur. 75 senedir Filistin bu vahşete, teröre, işgale, kutsallarına saldırıya maruz kalmaktadır. Zulüm, günlük cinayetler, tarlaların bağların yağmalanması, zorla evlere el konulması ve barbarlığın hukuksuzluğun, katliamların durması için toplu intifada dışında bir seçim hakkımız olmadı.

- Her türlü silahı, yasaklı fosfor bombalarını kullanarak evlerini başlarının üzerine yıkmaktadır Gazze'de 1500 şehit, çocuklar ve kadınların sayısı büyük, binlerce yaralı var.

- Filistin yönetiminin bu vahşetin durması için yaptığı çağrılara batı camiası ve uluslararası kuruluşlar dilsiz ve sağır kalmışlardır.

- Türk ve Filistin halkı arasındaki ilişki tarihidir. Kardeşlik temelindedir. Türk halkının tüm kesimleri ve hükümeti Filistin halkının mücadelesine, davasına, başkenti Kudüs bağımsız bir devlet sahibi olmasına destek vermektedir. Türk milleti ve hükümetinin Filistin ile dayanışmasını sürdürmesini ve desteğini esirgememesini istiyoruz. Siyonist işgalci İsrail'in medya yalanlarına ve açıklamalarına itibar etmemelerini ve bu kaynaklardan gelen haberlere karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.

- Filistin direnişini hedef alan İsrail ve taraftarlarının Propagandaları psikolojik operasyonlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Tüm milletler gibi biz de hür ve egemen yaşamak istiyoruz. Maalesef İsrail'in yalanları Avrupa'da ve ecnebi ülkelerde yer bulmaktadır ve bu vahşete sessiz kalmaktadır.