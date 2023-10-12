Vatan Partisi'nden Filistin'e Destek! "Bağımsızlık ve Özgürlük Mücadelesinin Yanındayız"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, Filistin İstanbul Başkonsolosu Hanaa Abudramada ile görüştü. Görüşme sonrası iki isim bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkonsolos Abudramada Vatan Partisi'ne teşekkürlerini belirtti. Başkonsolos Abudramada, "Bütün Filistin halkının adına bize destek gösterdiği için Vatan Partisi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nden Filistin'e Destek Mesajı

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Okan Özkan açıklamasında şunları belirtti:

ABD Emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı Filistin'in yanındayız. Zulme boyun eğmeyen Filistin halkıyla omuz omuzayız. Filistin'in İsrail ile çatışmalarının sürdüğü bu günlerde, Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosu Sayın Hanaa Abudramada ile görüşerek birlik ve dayanışma çağrılarımızı ilettik. Kendisi şu an aramızda, bu yaptığımız basın açıklamasına omuz vermektedir.

Değerli İstanbullular, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunu destekliyoruz ve selamlar gönderiyoruz Türkiye'den. O Aksa Tufanı'na İstanbul'dan, Türkiye'den Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosluğu önünden selamlarımızı gönderiyoruz. Onların o büyük davaları uğrunda o büyük emekleri önünde saygıyla eğiliyoruz.

Değerli İstanbullular, Filistin toprakları İsrail işgali altındadır. Filistin zulme karşı İsrail ile savaşmaktadır. Biz Vatan Partisi olarak çok iyi biliyoruz ki bağımsızlık için verilen savaşlar, zulme karşı, işgale karşı verilen savaşlar haklıdır, meşrudur. İsrail ABD'nin bölgemizdeki ana üssüdür. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikalarının altında ABD vardır. Bölge ülkelerinin emperyalizm karşısında oluşacak birliği bugün hiç olmadığı derecede önemlidir. İtidal çağrıları yaparak Filistin meselesi çözülemez. Filistin meselesinde tarafsız kalmak ABD'nin ve İsrail'in ekmeğine yağ sürer. İsrail'in saldırganlığını durdurmak Filistin mücadelesinin zafere ulaştırmak için Vatan Partisi'nin üç ayaklı planı uygulanmalıdır:

1- Doğu Kudüs merkezli, toprakları birleşik, bağımsız Filistin Devleti kurulmalıdır. Bağımsız Filistin devleti kurulmadan barıştan söz edemeyiz.

2- ABD ve İsrail'in Kürdistan adı altında 2. İsrail devleti kurma girişimi Suriye ve Irak'ta bozguna uğratılmalıdır. Hepimiz görüyoruz, ABD on binlerce tır silahı YPG'ye verdi. AK Parti'de görüyor, muhalefet partileri de görüyor. Bu gerçeği gizleyemeyiz. O yüzden ABD'nin bölgemizdeki etkisini kırmak zorundayız. Dönemin ABD Başkanı Obama "kara gücüm" diyerek PKK'ya sahip çıktı. Bu mücadele ABD emperyalizmine karşı mücadeledir.

3- ABD-İsrail-Yunanistan-GKRY ortaklığının Doğu Akdeniz'deki saldırganlığı boşa çıkarılmalıdır. Bakınız İsrail sıkıştı Filistin'in saldırıları sonrasında, ABD dünyanın en büyük uçak gemisini Doğu Akdeniz'e getiriyor. Ne için, İsrail'i savunmak için mi? Hayır. Daha fazla mazlumun kanını dökmek için. Filistin halkına daha fazla zulmetmek için. O yüzden ABD'nin İsrail'e destek vermek için gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisini kabul etmiyoruz. On yıllardır insan hakları ve demokrasi bahanesiyle ABD, Vietnam'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı ve daha nicelerini işgal etti. Oradaki mazlumların kanını döktü.

Değerli vatandaşlarımız, dünyanın en büyük teröristine, ABD'ye meydan okuyoruz. Tanklarıyla, toplarıyla, dünyanın en büyük uçak gemisiyle gelseler de Batı Asya'nın emperyalizme karşı mücadelesini kıramayacaklardır. Bize karşı yürüttükleri operasyonlarda başarılı olamayacaktır. ABD artık dünyanın jandarması değildir. Geçti o devir. ABD istediği yerde petrol çıkaramaz, istediği mazlum milletlerin kanına giremez. Artık o ABD yok karşımızda. O yüzden bugün Filistin'in verdiği mücadele daha önem kazanmaktadır.

Değerli İstanbullular, Arap karşıtlığından ötürü İsrail yandaşlığına soyunan sözde Türk milliyetçileri var maalesef. Türk milliyetçiliği emperyalizme karşı mücadelede sınanır. Türk milliyetçiliği emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelelerini savunur. İsrail'in emperyalist politikalarını destekleyen, mazlum Filistin halkını düşman eden bir Türk milliyetçiliği olamaz. Onu kabul etmiyoruz.

Filistin, İsrail'i saldırarak kendini bitirecek diyenler var. Filistin'in İsrail'e saldırması İsrail'e yaradı diyenler var. Bu söylemleri kullananlar, Atatürk Anadolu'ya bağımsızlık mücadelesi için çıktığında "Aman Paşam savaşmayalım. Yoksa sadece İstanbul'u, İzmir'i değil bütün Anadolu'yu işgal ederler" diyen mandacıların devamıdır. Yüz yıl önce Mustafa Kemal'i vatana ihanetle suçlayan Damat Feritler ve Ali Kemaller gerçek vatan hainleridir. O yüzden Vatan Partisi olarak söz veriyoruz; Türkiye'de mandacılığa ve emperyalizmin uşaklarına geçit vermeyeceğiz.

Vatan Partisi hem bugün hem de geçmişte Filistin halkının hep yanında olmuştur. Partimiz 1973 yılında Mossad'ın yaptığı bir opreasyonda Filistin'in bağımsızlık mücadelesinde 8 şehit vermiştir. O şehitler Türk milletinin ve Filistin halkının beraber omuz omuza emperyalizme karşı mücadele ettiğini ortaya koymuştur.

Batı Asya ülkelerinin ortak mücadelesiyle ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi yenilecek ve bağımsız ve birleşik Filistin Devleti kurulacaktır. Bugün İsrail'e karşı savaşmadan sağlanacak bir barış yoktur. Tam barış sağlanabilmesi ve bölge ülkelerinin huzura erebilmesi için bügün savaş meşrudur ve haklıdır. Bu haklı savaşı veren Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Vatan Partisi olarak mücadele eden Filistin halkının emrindeyiz.