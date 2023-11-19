Filistin'e Sıkılan Kurşun ABD'den Geliyor! Netanyahu ABD'nin Desteğini Açıkladı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e ait 17 zırhlı aracı imha ettiğini açıkladı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan son durumu değerlendirdi. İsrail'in sadece terör hükümeti ya da Nazi ordusu değil, bilakis "öldürmekten, soykırımdan ve terörizmden başka bir şeye inanmayan bir kültür" olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama geldi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail’e “gerekli mühimmatları göndermeye devam ettiğini” söyledi. Netanyahu, "ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi" dedi.

Washington Post gazetesi için bir makale kaleme alan ABD başkanı Joe Biden ise İsrail'i desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti. Rusya lideri Putin ve Hamas'ı dünyayı istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.