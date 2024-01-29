Firari FETÖ'cü Ulusal Kanal'ı hedef aldı

Öztürk, “Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal’ı Cübbeli’yi de çağırmışlar, 2 küsur saatlik bir programda bunları konuşuyorlar.” ifadelerini kullandı:

- Ulusal Kanal'ı bunları ortaya çıkartmış. Cübbeli'yi de çağırmışlar, 2 küsur saatlik bir programda bunları konuşuyorlar.

FETÖ'cüler Ahmet Mahmut Ünlü’nün Ulusal Kanal'daki yayının hedef aldı. FETÖ'den arananlar kırmızı listesinde yer alan Hamdullah Öztürk, Ünlü'nün Ulusal Kanal'da yayına çıkmasına ve FETÖ'ye ilişkin görüşlerini paylaşmasından rahatsız oldu:

- Bu Şırnak Üniversitesinin rektörüyle bir akademisyenin Whatsapp yazışmaları... Güya bunlar nesebi gayri sahih sakız gibi çiğnediği kelimeye (FETÖ) mensup insanlarmış kendi aralarında yazışıyorlarmış. Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal’ı bunları ortaya çıkartmış. Cübbeli’yi de çağırmışlar, 2 küsur saatlik bir programda bunları konuşuyorlar.

Firari FETÖ'cü Öztürk'ün Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Süleymancıları ziyaret etmesinden duyduğu mutluluk dadikkat çekti.