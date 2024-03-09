Fitre ve zekât yalanıyla tuzak! Dolandırıcılar Ramazan ayında vatandaşları ağına düşürüyor

Dolandırıcılar bu kez fitre, zekat ve yardım vaadiyle vatandaşı tuzağına düşürüyor.

Her fırsatta ortaya çıkan dolandırıcılar ramazanın gelmesiyle kolları sıvadı. Attıkları mesajlarla ağlarına düşürüyorlar.

Dolandırıcılar ramazan aylarında vatandaşların dini duygularını suiistimal ediyor. Çok sayıda kişiye ramazan ayı geldi mail ve mesajı gitmeye başladı.

Yardım için gelen linke tıklanıyor. Kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Daha sonra da bankadaki hesaplar boşaltılıyor.

Uzmanlar ise bu tür olaylara karşı uyarıyor. Dijital İçerik Uzmanı Tünay Kamer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Özellikle Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde, vatandaşların dini duyguları suistimal edilerek dolandırıcılık faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Kullanıcıların hızlıca harekete geçmesi ve gönderilen linke tıklaması, verilerin komutların yerine getirilmesi amaçlanıyor.

- Ramazan ayında da bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini siber dolandıcıların aslında baktığımızda kredi bankaları gönderilen linki uzantısının o kurumun adresi olup olmadığı ya da gerçekten gönderilen SMS'in yetit edilmesi çok önemi.

- Yardım kampanyaların düzenlenmesi ile ilgili yerel yönetimlerin ismi kullanılarak yardım isteniyor.