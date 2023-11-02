Gazetecilerden İsrail'e Tepki! "İsrail Hakikatleri Gizleyemeyecek"

İstanbul'da Gazeteciler, işgalci İsrail tarafından öldürülen meslektaşları için buluştu. Basın açıklamasında İsrail'in, gerçekleri duyuran Gazetecileri hedef aldığı belirtildi. ABD ve İsrail'in baskısıyla Filistin'de yaşananları duyuran bazı Gazetecilerin işlerine son verilmesi kınandı.

Beyoğlu'nda bir araya gelen gazeteciler, İsrail'in gerçekleri gizlemeyeceğini duyurarak İşgalci İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.