Gazetecilerden İsrail'e Tepki! "İsrail Hakikatleri Gizleyemeyecek"

İşgalci İsrail'in Filistin'de Gazetecileri öldürmesi İstanbul'da protesto edildi. Filistin İçin Gazeteciler Dayanışması Platformunun düzenlediği basın açıklamasında gazetecilerin hedef alınması lanetlendi. İşgalci İsrail'e uluslararası yaptırımların uygulanması talep edildi.

Editör: Umut Gör
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İstanbul'da Gazeteciler, işgalci İsrail tarafından öldürülen meslektaşları için buluştu. Basın açıklamasında İsrail'in, gerçekleri duyuran Gazetecileri hedef aldığı belirtildi. ABD ve İsrail'in baskısıyla Filistin'de yaşananları duyuran bazı Gazetecilerin işlerine son verilmesi kınandı.

Beyoğlu'nda bir araya gelen gazeteciler, İsrail'in gerçekleri gizlemeyeceğini duyurarak İşgalci İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # filistin # gazeteci
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