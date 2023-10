Gazze'de Can Kaybı 8 Bin 306 Oldu

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları 24. gününde de devam ediyor. Gazze'de can kaybı ve yaralı bilançosu her geçen gün artıyor.

Ölü Sayısı 8 Bin 306'ya Yükseldi!

İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze'deki son durum ile ilgili Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında basın toplantısı düzenledi.

Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 21 bin 48'e yükseldiğini söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 25 ambulansın da hedef alındığını kaydeden Kudra, İsrail'in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.