"Gençlik Türk Ordusunun Yanında"

Üniversitelerin kampüsleri sloganlarla inledi. Türkiye Gençlik Birliği, üniversitelerde şehitlerimiz için anma eylemleri yaptı.



TGB’liler, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite kampüsleri içinde Mehmetçik yürüyüşleri, basın açıklamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuma törenlerinde buluştu.



Üniversite kampüslerinde açıklama yapan TGB’liler, ABD destekli PKK terörünü lanetledi.

"Öfkemiz büyük ama kararlığımız daha büyük. Bu topraklarda Ömer Halisdemirler Mustafa kemaller tükenmez. Türk gençliği olarak dosta da düşmana da Mehmetçiğin namlusundan bakıyoruz."

Türk Gençliği İncirlik Üssü Önünde

ABD’nin Türkiye'deki NATO üslerinden teröristlere imkân sağladığını belirten TGB'liler, 30 Aralık saat 14.00’te İncirlik Üssü önünden Türk gençliğinin kararlılığını haykıracaklarını belirtti.



“Mehmetçiğin zaferinin önünü açın” diyen TGB'liler hükümete seslendi.



Açıklamaların ardından kampüslerde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.