Toprak kayması sonucu bir kamyonet kayaların arasında kaldı

Olay, Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana geldi. Heyelan olan yolda O esnada yoldan geçen bir kamyonet, düşen dev kayaların arasında kaldı.

Toprak kayması sonucu bir kamyonet kayaların arasında kaldı
Editör: Yağmur Biçen

Bölgede bir süredir devam eden ve etkili olan yağışlı havada yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, Hakkari- Çukurca kara yoluna düştü. Bu sırada Hakkari'den Çukurca istikametine giden Zelal Açar (28) yönetimindeki kamyonet, dev kayaların arasında kaldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sık sık anonslar yapan jandarma ekipleri yolun sabaha kadar kapatıldığını duyurdu.

Yolun açılması için ekipler çalışma başlattı. 

Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!Yurt
# Hakkari # heyelan # toprak kayması # kamyonet
Çok Okunanlar
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: "‘Ayazlar’ suç örgütü çökertildi”
Bakan Yerlikaya duyurdu: "‘Ayazlar’ suç örgütü çökertildi”
Adana'da suç makinesi yakalandı!
Adana'da suç makinesi yakalandı!
Öne Çıkanlar Eurovision'a Filistin böyle damga vurdu! Eurovision'a Filistin böyle damga vurdu! Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi! Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!