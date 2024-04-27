Giresun merkezli 6 ilde terör operasyonu! 22 şüpheli yakalandı

Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Giresun merkezli 6 ilde terör operasyonu! 22 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Giresun merkezli altı 6 ilde terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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