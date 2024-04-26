Görev Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri bir araya geldi

Görev Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri bir araya geldi. Vakıf Başkanı Erkan Önsel, tarihi birikime dikkat çekerek "Görev Vakfı Türk devriminin vakfıdır" dedi.

Editör: Dilek Doğan
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Görev Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri bir araya geldi. Vakıf Başkanı Erkan Önsel, tarihi birikime dikkat çekerek "Görev Vakfı Türk devriminin vakfıdır" dedi. Etkinlikte konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önündeki tehditlere işaret ederek herkesi göreve çağırdı. Perinçek, "En önde süngülerin üzerine hücum edeceğiz. Öyle bir görevdeyiz." vurgusu yaptı.

GÜN MİLLİ SEFERBERLİK GÜNÜDÜR

Genel kurul sonrası bir araya gelen Görev Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri İstanbul Beşiktaş'ta dayanışma yemeğinde buluştu. Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Vakfın farkını anlattı, tarihi birikime dikkat çekti. Önsel, Milli seferberlik sürecine girildiğini söyledi.

"SİPERİN EN ÖN CEPHESİNDE OLACAĞIZ!"

Etkinlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de konuştu. Perinçek, herkesi göreve davet etti.

Perinçek, Vatan Partisi'nin Milli Devlet Bildirgesi yayınlayacağını ifade etti.Perinçek, kurulmak istenen 2.İsrail Devletine izin vermeyeceklerini vurguladı. "Siperin en ön cephesinde olacağız" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# görev vakfı # erkan önsel # Doğu Perinçek
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