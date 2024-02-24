Görüşülecek yasa tasarısına rehberler tepkili

31 Mart seçimlerinin ardından Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen turist rehberleri meslek kanununda değişiklik için hazırlanan yasa teklifine turist rehberleri tepkili. Geçen aylarda bir çalıştay yaparak mesleğe dair çözüm önerileri sunan Turist Rehberleri Odaları Birliği’nin ortak görüşleri ise teklifte yer almadı.

"Bir sektörde bir mesleğin yasası değiştirilirken, özellikle o meslekteki insanlarla, o mesleklerin çalışanlarıyla istişare içerisinde olup, o mesleğin çıkarları gözetilerek, hakları korunarak, yasalarda gelişmelerin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz."

Türkiye rehberlikte en iyi ilk 5 ülke içinde yer alıyor ancak yasa teklifi Batılı ülkelerdeki gibi bir rehberlik sistemine sürüklüyor…

"Türkiye'deki rehberlik dünyanın en iyi en ileri 5 Ülkesi arasındadır. Pek çok kişi, mesela bizim meslek yasamıza İngilizce çevirerek kendi ülkelerinde bunu kabul ettirmekle uğraşıyorlar. Dolayısıyla biz onlara benzemek yerine onların aslında bize benzemesini bekliyoruz zaten."

TUREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eğinlioğlu turist rehberlerinin turizm sektöründe bir lokomotif işlevi gördüğüne dikkat çekti, mesleki eğitimde nitelik için önerileri sıraladı.

"Rehberler gerçekten turizmin lokomotifi... En önemli İş Turist Rehberliği bölümlerinden başlamakla olur. Dil öğretimini, yaygınlaştırmamız lazım. Hatta bir dil de değil, bazı seçmeli dillerin de öğretilmesi lazım."

Eğinlioğlu, farklı akademik alanlardan mezun olan kişilerin mesleğe eşitsizlik getireceğini de belirtti.

"Başka disiplinden insanlar da girdikten sonra haklarını yavaş yavaş kaybedecekler ve bu bölümlerde okuma isteği azalacak. Rehberlik bölümlerinin işlevselliğini azalttığı gibi bizim mesleğimizde de bir eşitsizlik getirecek."

Yasa teklifinde rehberlerin tur otobüslerinde yer alma zorunluluğunun kaldırılmasının ülke tanıtımını engelleyeceğine dikkat çekti.