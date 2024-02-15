Rehberler ve acentelere ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Meclis Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşmeler tamamlandı. Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, komisyonda kabul edildi.



Buna göre mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav ÖSYM tarafından yapılacak.



Yabancı turiste hizmet vermek için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin geçerlilik süresindeki sınır kaldırıldı.



Yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyen rehberler, Türkçe rehberlik yapabilecek.



Çince başta olmak üzere Uzak Doğu dillerine hâkim rehber adayları için, üniversitelerin turist rehberliği bölümünden mezun olma şartı aranmayacak. Sanat tarihi ve arkeoloji bölümü mezunu rehber adayları için de bu koşul geçerli olacak.



Otobüste profesyonel rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili madde tepki çekti. Sektör temsilcileri itirazlarını Ankara’ya taşıdı. Komisyonda da tartışmaya yol açan teklif, tepkilere rağmen kabul edildi.



Eleştirilere yanıt veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ‘rehber bulundurmanın kaldırılmadığını, zorunlu olmaktan çıkarıldığını’ söyledi. Ancak sektör temsilcilerine göre, bu durum keyfi uygulamaları beraberinde getirecek.



Turizmde tanıtımın ana unsuru olan rehberlerin hizmet alanının kısıtlanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanıyor. Sektöre göre, ‘Turist rehbersiz olmaz.’



Tüm bu tartışmaların gölgesinde, 14 maddelik teklif komisyonda kabul edildi. Önümüzdeki günlerde de Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek.



