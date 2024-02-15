AFAD'dan Erzincan'daki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

AFAD, Erzincan'daki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Açıklamada, 24 saat aralıksız çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı.

AFAD'dan Erzincan'daki kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlarla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# AFAD # Erzincan # toprak kayması
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