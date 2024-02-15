İstanbul'da taksiler için adım atıldı

İstanbul'da taksi sorunun çözümü için yeni adımlar atıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen UKOME toplantısından taksilerle ilgili yeni bir karar çıktı. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.