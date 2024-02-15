İstanbul'da taksiler için adım atıldı

İstanbul'da taksi sorununun çözümü için yeni bir adım atıldı. UKOME toplantısında alınan karara göre 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 aracın 1038'i normal taksiye dönüştürüldü.

İstanbul'da taksiler için adım atıldı
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İstanbul'da taksi sorunun çözümü için yeni adımlar atıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen UKOME toplantısından taksilerle ilgili yeni bir karar çıktı. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi. Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

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# istanbul # taksi
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