Ankara'da taksi ücretlerine zam!

Yeni yılla beraber Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesi yapıldı. İndi, bindi açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 29’a yakın zam geldi. Yapılan düzenlemenin ardından indi bindi ücreti 75 lira açılış ücreti 25 lira kilometre ücreti ise 20 lira olarak belirlendi.

Taksiciler ise yapılan zammı yeterli bulmadı.