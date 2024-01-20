Ankara'da taksi ücretlerine zam!
İstanbul’un ardından Ankara’da da taksi ücretlerine zam geldi. Yüzde 29’luk zamla birlikte başkentte kısa mesafe olan indi-bindi ücreti 50 liradan 75 liraya çıktı.
Yeni yılla beraber Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesi yapıldı. İndi, bindi açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 29’a yakın zam geldi. Yapılan düzenlemenin ardından indi bindi ücreti 75 lira açılış ücreti 25 lira kilometre ücreti ise 20 lira olarak belirlendi.
Taksiciler ise yapılan zammı yeterli bulmadı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi