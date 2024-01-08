İstanbul'da Taksi ve Toplu Taşıma Ücretlerine Zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda toplu ulaşıma zam yapılmasına karar verdi.

Buna göre İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09 zam uygulanırken, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi.