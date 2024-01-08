Araç Sahiplerine Kötü Haber! Zam Geldi...

Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.

Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı.

Buna göre 1 Aralık 2023 itibarıyla İstanbul’da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 369 liraydı. 1 Ocak 2024 itibarıyla 3 bin 706 lira olarak belirlendi.

Yine sürekli kazaya karıştığı için riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar yani 20 bin 215 liralık en yüksek tutar da 22 bin 236 liraya çıktı.

Öte yandan İstanbul’da trafiğe yeni çıkan bir araç sürücüsü aralık sonuna kadar 4’üncü basamak üzerinden sigorta yaptırdığında tavan poliçe fiyatı 7 bin 412 lira olarak uygulanıyordu.

İşte il il Zorunlu Trafik Sigortası ücretlendirmeleri...