Hablemitoğlu Suikastına İlişkin Dava Sürüyor! İşte Tanık Ergün Poyraz'ın İfadeleri

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya tanık ifadeleriyle devam edildi. Tanıklardan Ergün Poyraz, Hablemitoğlu’nun eline FETÖ'nün emniyet yapılanması listesinin geçtiğini, bütün emniyetin bu listenin peşine düştüğünü söyledi.

Hablemitoğlu Suikastına İlişkin Dava Sürüyor! İşte Tanık Ergün Poyraz'ın İfadeleri

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davaya Sıhhiye adliyesinde devam edildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tanıklardan Ergün Poyraz ifade verdi.

Poyraz, ifadesinde Necip Hablemitoğlu’nun eline FETÖ'nün emniyet yapılanması listesinin geçtiğini, bütün emniyetin de bu listenin peşine düştüğünü söyledi.

Ayrıca Poyraz, ifadesinde Hablemitoğlu’nun FETÖ yapılanmasını anlatan kitabına da yer verdi. Ergün Poyraz, Gülenden sonra örgütün başına geçeceği bilinen Mustafa Özcan’ın Hablemitoğlun’u kitabı ilgili uyardığını söyledi.

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