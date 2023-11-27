Doğal Gaz Tesisinin Merkezi Trakya Olacak! Türkiye ve Rusya Yol Haritasında Anlaştı

Doğal gaz merkezi için yol haritasında anlaşma sağlandı. Doğal gaz tesisi Trakya'da yapılacak.

Trakya'da kurulacak doğal gaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de temaslarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüştü.

Novak, yaptığı açıklamada, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği bulunduğunu, projenin pratik uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söyledi.

"Gazprom ile Botaş şirketi arasında yakın bir etkileşim var. Şu anda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılıyor." açıklaması yapan Rus Başbakan Yardımcısı Türk heyetinin yakın süreçte Rusya'ya geleceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bu ayın başlarında yapılan Rusya gezisinde "Bu projedeki ortaklarımızla istişare ediyoruz. Umuyorum yaklaşık bir yıl içerisinde bu ticaret platformunu kurmuş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.