Hamas 11 İsrail 33 Rehineyi Serbest Bıraktı! 4. Esir Takası Gerçekleştirildi

Gazze’deki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara", 48 saat daha uzatıldı.

İsrail ile Hamas arasında 4'üncü rehine ve tutuklu takası da tamamlandı. Hamas, İsrailli 11 rehineyi Kızıl Haç'a teslim ederken, İsrail de 3 kadın ve 30 çocuktan oluşan Filistinli esirleri serbest bıraktı.

Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.

İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya’da toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, kutlama yapılmasını engellemek için Filistinli esirlerin evlerini ve bazı yolları abluka altına aldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi`nin kuzeyinde yaşayan 1 milyondan fazla kişiye, güneye gitmeleri çağrısı yapmıştı. Gazzelilerin güneye göçü devam ediyor.