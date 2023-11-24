Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Ulusal Kanal'a Konuştu

CDC'ler (SİDİESLER) düştü deniliyor ama devlet iç borçlanma senetlerinin faizleri 40-45'leri buldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye'nin ekonomi tablosunu Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

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İlerleyen dönemde döviz girişi olacağına işaret etti.

Ekonomi yönetimi enflasyonu tek haneye düşürmek istiyor.

CDC'lerin (SİDİESLER) düştüğü ifade edilse de devlet iç borçlanma senetlerinin faizleri 40-45'leri bulmuş durumda. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, ekonomideki gelişmelerle ilgili Ulusal Kanal'a konuştu.

Çelik, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye ilgisinin olduğunu kaydetti.

Faiz artışının sonuçlarının görüleceğini belirten Çelik, ilerleyen dönemde döviz girişi olacağına işaret etti.

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