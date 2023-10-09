HDP'li İl Başkanı da Aralarında! PKK Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adliyede

Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya karşı başlatılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler, adliyeye sevk edildi.

HDP'li İl Başkanı da Aralarında! PKK Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adliyede
Son Güncelleme:

Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

32 PKK/KCK Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunulduğu ve bu yapılanmaya finans temin edildiğinin belirlenmesi üzerine 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ne Olmuştu?

6 Ekim'de Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 zanlı yakalanmış, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti. Gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve bazı milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenilmişti.

PKK'nın Cezaevi Yapılanması Çökertildi! Gözaltına Alınanlar Arasında HDP İl Başkanı da VarPKK'nın Cezaevi Yapılanması Çökertildi! Gözaltına Alınanlar Arasında HDP İl Başkanı da VarYurt
# pkk # kocaeli # hdp
Çok Okunanlar
D Vitamini Değeri 50'nin Altında Olanlar Dikkat!
D Vitamini Değeri 50'nin Altında Olanlar Dikkat!
Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıkladı...
Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıkladı...
Dolar, euro ve sterlin yükseliyor mu? 9 Ekim güncel döviz kuru...
Dolar, euro ve sterlin yükseliyor mu? 9 Ekim güncel döviz kuru...
Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji 12 ili uyardı!
Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji 12 ili uyardı!
Malatya'da Şiddetli Deprem!
Malatya'da Şiddetli Deprem!
Öne Çıkanlar İsrail Paramparça Oldu! Kassam Tugayları İş Başında! - Ulusal Kanal Ana Haber İsrail Paramparça Oldu! Kassam Tugayları İş Başında! - Ulusal Kanal Ana Haber Hababam Sınıfın Efsaneleri'nden nostalji gösteri Hababam Sınıfın Efsaneleri'nden nostalji gösteri