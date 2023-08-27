HDP'li Pervin Buldan'ın yeğeni sınırdan kaçarken yakalandı

Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini aralıksız sürdüren Mehmetçik, önceki gün Yunanistan'dan Türkiye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yakalanan PKK'lı teröristlerden birisi HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan'ın yeğeni, Hakkari nüfusuna kayıtlı Hişiyar Buldan. Ayrıca Hişiyar Buldan'ın PKK'ya üyelikten dosyası bulunuyor.

KANDİL İLE KOL KOLA

Geçen yıl HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği fotoğraflar HDP-PKK yakınlığını gözler önüne sermiş, halkta büyük öfkeye yol açmıştı.

17 MİLLETVEKİLİNİN TERÖRİSTLERLE BAĞI VAR!

O dönem yapılan araştırmalarda HDP sıralarında oturan 17 milletvekilinin Güzel gibi terör örgütü üyeleriyle bağı ortaya çıkmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un kardeşi Nevruz Özsoy, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in kardeşi Nihayet Taşdemir ve yeğeni Pınar Taşdemir, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin abisi Sadettin Dede, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyleri İbrahim Dağ ve Lütfi Dağ gibi çok sayıda teröristin HDP'li vekillerle yakın ilişkisi gözler önüne serilmişti.

TERÖRİSTLER KAÇIYOR, MEHMETÇİK YAKALIYOR

Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Van Milletvekili Pervin Buldan'ın eşinin yeğeni terörist Hişyar Buldan hudut kartallarının dikkati sayesinde Türk adaletine teslim edildi. Alınan önlemler ve personelin özverili çalışması sonucu yıl içinde hudutlarda 272'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 413 terör örgütü üyesi yakalandı.