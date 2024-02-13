HDP’li sanık Türkiye'ye ‘katliamcı’ iftirası attı

Kobani olaylarına ilişkin davada son savunmasını yapan eski HDP MYK Üyesi Zeynep Ölbeci savunmasında Türkiye'ye 'katliamcı' iftirasını attı.

HDP’li sanık Türkiye'ye ‘katliamcı’ iftirası attı
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Kobani olaylarına ilişkin davada son savunmasını yapan eski HDP MYK Üyesi Zeynep Ölbeci savunmasında önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Ölbeci ayrıca Türkiye'ye "katliamcı" iftirasını attı. Ölbeci şöyle devam etti:

- Tansu Çiller’in ortaklarıyla beraber Kürt halkı üzerinde yürüttüğü politikayı herkes biliyor. Binlerce köy yakılıp boşaltıldı. Halk mecburen Türkiye metropollerine göç etmek zorunda kaldı.17 bin faili meçhul cinayet işlendi. Uzun bir süredir yakınlarının kemiklerini isteyen analar, Süleyman Soylu'nun hakaretlerine maruz kalmışlardır. Soylu, anneler ne zaman alanlara çıktıysa, yerlerde sürükleye sürükleye, işkence ede ede onları engelledi
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