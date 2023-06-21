HDP'nin hazine yardımı geri alınacak mı? Bakan Mehmet Şimşek yanıtladı!

HDP'ye seçim döneminde verilen hazine yardımının geri alınıp alınmayacağı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulusal Kanal'ın, HDP'ye seçim döneminde verilen hazine yardımının geri alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtladı.

Bakan Mehmet Şimşek, "HDP'nin hazine yardımının geri alınması konusunda ilgili birimlerimiz çalışma yapıyor." dedi.

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