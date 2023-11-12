HEDEP'ten İttifak Çağrısı

HEDEP’ten yerel seçimler için ittifak çağrısı geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Batı’da ittifaklara açığız” dedi. Bakırhan'ın konuşmasında "Kürdistan" ifadesini kullanması da dikkat çekti.

HEDEP'ten İttifak Çağrısı
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HEDEP Yerel Yönetimler Kurulu Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı yapıldı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerde ittifaka ilişkin , “Batı’da ittifaklara açığız” dedi.

Bakırhan PKK ile bağlantılı olduğu için kayyum atanan bölgelerde ise yeniden kendi adayları ile çıkacaklarını söyledi. Konuşmasındaki "Kürdistan" ifadesi de dikkat çekti.

Bir önceki seçimlerde İstanbul gibi büyük bölgelerde HDP, CHP’ye destek vermiş ve belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu HDP’ye teşekkür etmişti.

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