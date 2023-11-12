Oblast İlk Kez Gösterildi: Ulusal Kanal’ın Hazırladığı Belgesel İzleyicisiyle Buluştu

Rusya'nın Ukrayna'daki Neo-nazilere yaptığı operasyonun sahadaki gerçek yansımaları Kahraman Zamanı Belgesel Festivali'nde anlatıldı. Russia Today(Raşa Tudey) ve Ulusal Kanal’ın ortak etkinliği izleyicilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Ulusal Kanal İç Yapımları’nın belgeseli Oblast’ın da ilk gösterimi de bu festivalde yapıldı.



Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarının sahadaki izleri belgesellerle anlatıldı.



Ulusal Kanal ve Russia Today(Raşa Tudey)’in ortak etkinliği Kahraman Zamanı Belgesel Festivali Ankara'daki Rus Evi izleyicilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.



Ulusal Kanal İç Yapımlar ve 49/51 Film’in hazırladığı Oblast belgeseli de ilk kez izleyicileriyle buluştu.



Aydınlık Dış Haberler Servisi Şefi Özgür Altınbaş’ın Lugansk, Zaporijya ve Donetsk’teki gözlemleriyle hazırlanan belgeselin yönetmeni Zafer Alpuğan belgeselin Donbass halkının direnişini ortaya koyduğunu vurguladı.



Belgeselin anlatıcısı Özgür Altınbaş da Batı tarafından silahlandırılan Ukrayna’nın bölgedeki etkisinin gösterildiğine dikkat çekti.



Festivalde gösterimi yapılan diğer belgesellerin yapımcısı olan Russia Today’in belgesel yapımcısı Olga Kiriy festivalin Türkiye’de yapılmasının önemine değindi.



