İBB Bir Projesini Daha Yarım Bıraktı! Kemal Tahir Kütüphanesi Kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 150 günde 150 proje kapsamında açtığı Sultanbeyli Kemal Tahir kütüphanesinin kepenkleri indi. Görkemli açılışın ardından sessiz sedasız kaptılan kütüphane binası internet sitelerinden de satışa konuldu.

İBB Bir Projesini Daha Yarım Bıraktı! Kemal Tahir Kütüphanesi Kapandı
Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü

İstanbul Büyükşehir Şehir Belediyesi 150 günde 150 proje adı altında hayata geçirildiği söyleyenen bir projeyi daha yarım bıraktı.

18 Ağustos 2022 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görkemli bir törenle Sultanbeyli Kemal Tahir kütüphanesini açmış ve hatta 3 yılda hayata geçirdikleri 18. Kütüphane olduğunu iddia etmişti.

Görkemli bir açılışla duyurulan Kemal Tahir Kütüphanesi'nin kepenkleri kapalı. Kemal Tahir Kütüphanesi, reklamı yapılan ancak sonra varlığını yitiren onlarca projeden sadece biri.

Kütüphane kapatılmakla da kalmadı. Belediyeye ait bu bina halka hizmet için kullanılmak yerine kiralığa çıkartıldı. Bina 150 bin liradan internet sitelerine ilana koyuldu.

İBB ise Ulusal Kanal’ın projenin neden durdurulduğuna ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

Batı'dan Türkiye'nin Ekonomi Politikasına Geçer Not! İşte Financial Times'taki O HaberBatı'dan Türkiye'nin Ekonomi Politikasına Geçer Not! İşte Financial Times'taki O HaberEkonomi
# ibb # ekrem imamoğlu # kütüphane
Çok Okunanlar
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler... 10 Ekim'de hangi illerde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler... 10 Ekim'de hangi illerde deprem oldu?
Öne Çıkanlar "Tek Bir Kurşun Atmadan Teslim Alınmak!" #İsrail #Filistin #HalilNebiler "Tek Bir Kurşun Atmadan Teslim Alınmak!" #İsrail #Filistin #HalilNebiler Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç! Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!