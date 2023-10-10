İBB Bir Projesini Daha Yarım Bıraktı! Kemal Tahir Kütüphanesi Kapandı

İstanbul Büyükşehir Şehir Belediyesi 150 günde 150 proje adı altında hayata geçirildiği söyleyenen bir projeyi daha yarım bıraktı.

18 Ağustos 2022 yılında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görkemli bir törenle Sultanbeyli Kemal Tahir kütüphanesini açmış ve hatta 3 yılda hayata geçirdikleri 18. Kütüphane olduğunu iddia etmişti.

Görkemli bir açılışla duyurulan Kemal Tahir Kütüphanesi'nin kepenkleri kapalı. Kemal Tahir Kütüphanesi, reklamı yapılan ancak sonra varlığını yitiren onlarca projeden sadece biri.

Kütüphane kapatılmakla da kalmadı. Belediyeye ait bu bina halka hizmet için kullanılmak yerine kiralığa çıkartıldı. Bina 150 bin liradan internet sitelerine ilana koyuldu.

İBB ise Ulusal Kanal’ın projenin neden durdurulduğuna ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.