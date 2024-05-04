İçişleri Bakanlığı tasarruf konusunda harekete geçti

Kamuda tasarruf dönemi için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tasarrufu "önceliklendirme, odaklanma, verimliliği artırma" diye 3 başlıkta özetlemişti.

Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf paketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bittiğinde paylaşılacağını da belirtmişti.