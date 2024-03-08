İlker Yücel'den Halk TV'ye gazetecilik dersi!

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Halktv'de Aydınlık Gazetesi'nin haberinin kaynak gösterilmeden kullanılmasına tepki gösterdi!

İlker Yücel'den Halk TV'ye gazetecilik dersi!

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel Halktv'de Aydınlık Gazetesi'nin haberinin kaynak gösterilmeden kullanılmasına tepki gösterdi.

Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan  Ali Ulusoy imzalı "İshak Paşa Sarayı'nda lazer sadece yapıya değil kimliğine de zararlı! Kültürel mirasımızın kimliğini de korumalıyız" haberini kaynak göstermeden paylaşan Halk Tv'ye tepki Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'den geldi.

İlker Yücel Sosyal medya hesaplarındanşu açıklamayı yaptı;  "Aydınlık'ın haberlerini istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Fakat kaynak göstermenizi ve tırnak içi ifadeleri değiştirmemenizi rica ederiz."

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# mustafa ilker yücel
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