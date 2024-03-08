Gagavuz Türkleri Putin'den yardım istedi

Rusya ile Batı arasındaki gerilim Moldova'ya da yansıdı.



Romanya ile Ukrayna arasında yer alan Moldava'daki resmi olarak tanınmayan Transdinyester Cumhuriyeti'nin ardından Gagavuzya Özerk Bölgesi de Rusya'dan yardım talep etti.



Gagavuz Türklerinin yaşadığı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya'da düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moldova'daki siyasi durumu görüştü. Gutsul, Ortaklık Anlaşması imzalanan Rus bölgelerinin liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

Gutsul, Putin'in kendisine Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin ve Gagavuz halkının meşru haklarını, yetkilerini ve uluslararası arenadaki konumunu destekleme sözü verdiğini' açıkladı.



Gutsul, Moldava hükümetinin özerk bölgelerin yetkilerini ellerinden aldığını, bütçeyi kıstığını, yasal hakları ihlal ettiğini söyledi.



Transdinyester ve Gagavuza'nın Rusya'dan destek istemesinin hemen ardından Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu soluğu Fransa'da aldı. Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile görüştü.



Fransa ile Moldova arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Moldava Cumhurbaşkanı Sandu, "Ukrayna'da ortak güvenliğimiz söz konusu, eğer durdurmazsak saldırgan Rusya devam edecek ve cephe hattı bize ve size daha da yaklaşacak. Bu nedenle Avrupa ortak cephe kurmalı, saldırı sert şekilde geri püskürtülmeli." ifadelerini kullandı.



