Cübbeli Ahmet Hoca'ya suikast planı mı yapıldı?

Şırnak Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasını ortaya çıkaran Aydınlık Gazetesi, Rektör Abdurrahim Alkış’ın Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik suikast planları iddiasını gündeme getirmişti.



Suikast yazışmalarını doğrulayan bir gelişme yaşandı. Rektör Alkış ile Üniversite’nin İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Ruhullah Öz’ün arasında geçtiği iddia edilen yazışmalarda bahsi geçen kitap, şubat ayında yayınlandı.



Kitabın satışa çıktığı Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, sosyal medya hesaplarından duyuruldu.



Ahmet Mahmut Ünlü, Lalegül TV'deki konuşmasında kitabın yayınlanmasının, suikast yazışmalarını doğruladığını söyledi.



Aydınlık Gazetesinde yayınlanan ve Kasım 2023’te yapıldığı ileri sürülen yazışmalarda Ruhullah Öz’ün, kitap kapağını rektör Alkış’a onaylattığı görülmüştü.



Aydınlık’ın 19 Aralık 2023’te “FETÖ’nün Cübbeli’yi zehirleme planı” manşetiyle gündeme getirdiği yazışmalarda, Ahmet Mahmut Ünlü'nün FETÖ'ye eleştirileri konusunda, FETÖ’nün Başyüceler Heyeti’nden Cevdet Türkyolu ve Suat Yıldırım’ın ‘gereğini yapacağı’ ifadeleri yer alıyordu.