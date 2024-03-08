Erdoğan İstanbul'da sahaya iniyor

Murat Kurum'un seçim kampanyası için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan bakanlara ve milletvekillerine İstanbul'da çalışma talimatı verdi. Kısa süre içinde bakanlar, Murat Kurum'un seçim çalışmalarında boy gösterecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da saha inecek. Çünkü Erdoğan'a düzenli sunulan anketlerde Murat Kurum, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun 1-2 puan gerisinde çıkıyor.



Kurum'un İmamoğlu ile siyasi polemiklerden kaçınması, hizmet söylemelerini önde tutması AK Parti kadrolarını da tam olarak harekete geçirmediği değerlendiriliyor. Ak Parti çevrelerinde de Murat Kurum'un teknokrat yapısı ve siyasetten uzak görüntüsü ile İstanbul seçmenine olumsuz mesaj verdiği konuşuluyor.



AK Parti içindeki bu görüşlerin Erdoğan'a iletildiği belirtiliyor. Bu nedenle Erdoğan İstanbul'daki duruma müdahale arayışı içinde girdi. İstanbul'daki seçim kampanyasının yükseltilmesi için bakanlara ve milletvekillerine sahada görevleri verildi. Bakanların sahadaki eksiklikleri ve aksaklıklara müdahale edecek. Milletvekillerinin ise hemşehri grupları ile toplantılar yapıp oy istemeye başladığı belirtildi.





En son ise Cumhurbalkanı Erdoğan sahaya çıkacak. İstanbul'a uzun süre ayıracağı belirtilen ilçe ilçe semt semt mitingler yapacağı öğrenildi. Zira AK Parti tabanında da bu beklenti hakim.