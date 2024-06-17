Batı Bengal'de meydana gelen tren kazasında çok sayıda ölü ve yaralılar var

İlk raporlara göre, olayda sekiz kişi hayatını kaybetti ve yirmi beşten fazla kişi yaralandı. Resmi açıklamaya göre, kaza sonrası kurtarma ekipleri hızla harekete geçti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kazada yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletti ve yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'nin Husiler tarafından saldırıya uğrayan bir geminin mürettebatını kurtardığı, ancak denizcilerden birinin hala kayıp olduğu bildirildi.