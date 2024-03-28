İmamoğlu-Süleymancılar ilişkisi! Ekrem İmamoğlu'nun cemaat ile kurduğu ilişkilerle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, cemaatin son dönemdeki faaliyetlerini değerlendirdi. Fatih Süleyman Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin içinde bulunduğu durumu, "Türk devleti için milli güvenlik sorunu haline geldi." ifadeleriyle özetledi.

Fatih Süleyman Denizolgun, cemaatin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği ilişkileri tek tek anlattı, "Bir kişi İmamoğlu’na oy vermeyeceğini söylese anında ismi, cismi, TC’si yazılarak 180 ülkedeki bütün kurslara yazı gidip 'Bu kişiyle ilişiğimiz kesildi' diye ilan edilir. Çok ciddi bir izolasyon uygularlar." dedi.

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, cemaatin son dönemdeki faaliyetlerini değerlendirdi.

- Bütün yaptıkları illegal işlerde hep genelde kripto para üzerinden transferler var. Suç örgütü haline geldiler. Cemaat INTERPOLL tarafından aranan bir cemaat haline geldi. 2016’dan sonra Brezilya’da Amazon Ormanları’nda çocuk kaçırma suçundan aranan bir cemaat haline geldi.

Eski AK Parti Milletvekili de olan Denizolgun, Süleymancılar ile Ekrem İmamaoğlu’nun ciddi ilişkileri olduğunu belirtti.

- Bu iddialar maalesef doğru. Hatta basında çıkmayan daha nice olaylar, kirli pazarlıklar var. Çok ciddi maddi çıkar iş birlikleri var. Bölge müdürlüğünde çok ciddi kontenjan ayırma var. İzinler çıkma var. Mesela Bağcılar’da bizim Hisar Hastanesi’nin yeni şubesinin imar izninin İBB’den çıktığına dair haberler basında çıktı.

İntel Türk YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Fatih Süleyman Denizolgun, Süleymancıların milli güvenlik sorunu haline geldiğini bildirdi.