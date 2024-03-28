Hükümet IMF ile anlaştı mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi
Hükümetin IMF ile anlaştığı ve seçimden sonra bu anlaşmanın ortaya çıkacağı yönündeki haberlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiaları yer aldı.
Söz konusu iddialar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
- Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.
Kaynak: Anadolu Ajansı