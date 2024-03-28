Hükümet IMF ile anlaştı mı? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiaları yer aldı.

Söz konusu iddialar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: