Yargıtay'da yeni başkan yine seçilemedi! 4. günde de adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı

Yargıtay'da başkanlık için seçim yine sonuçlanamadı. Oylamanın dördüncü gününde başkanlık için aday olan Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay'da yeni başkan yine seçilemedi! 4. günde de adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 338 Yargıtay üyesi yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Başkanlık seçimlerinin dördüncü gününde Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı.

Seçimlerin 9. turunda Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez 138 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimlerde 10. tura geçildi. 10. tur sonucunda da Akarca 120, Kerkez 138 oy alarak yarışı tamamladı.

Adayların salt çoğunluğu yine sağlayamaması üzerine seçimler ilerleyen günlerde 11. tur ile devam edecek.

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