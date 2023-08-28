İnceleme başladı makale değiştirildi! Çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığı ortaya çıkmıştı

LGBT lobisinin, bilimi alet ederek yaptığı algı çalışmasını Aydınlık Gazetesi bozdu.

Çocukların cinsiyet değiştirme operasyonlarını savunan İstanbul Üniversitesi merkezli çalışmayı yapan ekip, hakemli dergide yayınladığı makaleyi değiştirdi. 18 yaş altına cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılabileceği yönündeki ifade ile bunu savunan kaynakça, makaleden çıkarıldı.

Çoğunluğu İstanbul Üniversitesi kadrosunda yer alan 11 doktorun hazırladığı çalışma ile henüz reşit olmamış 27 çocuğa, cinsiyetlerinin değiştirilmesi yönünde tıbbi müdahalede bulunulduğunun ortaya çıkması, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Makaledeki değişikliğin, inceleme başlatılmasının ardından yapılması dikkat çekti. Bu durum, çalışmanın bilimselliğine dair pek çok şüpheyi gündeme getirdi.

Aydınlık Gazetesi, söz konuyu makaleyi 13 Ağustos’ta manşetine taşımış, habere, bazı kesimlerden “çarpıtma ve kurgu” suçlamaları yöneltilmişti. Makalenin incelemeye konu olmasının değiştirilmesi, “Her şey yasal ve bilimsel ise makale neden değiştirildi?” sorusunu da akıllara geldi.

“YAPILAN DEĞİŞİKLİK SUÇUN İTİRAFIDIR”

Konuyu yakından takip eden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeki Bayraktar, makalede yapılan değişikliğin basit bir etik ihlali sorunu olmayıp, “suçun itirafı” anlamına geldiğini vurguladı. Bayraktar, hakemli dergide yayınlanan bir makalenin değiştirilmesinin akademik yayın ilkelerine de aykırı olduğunu belirtti.

- Akademik yayın yapanlar bilirler ki ‘uncorrected proof’ halindeki makale metni basılırken varsa eğer sadece basit yazım hataları düzeltilebilir, bunun haricinde müdahale edilemez. Ama bu çalışmanın yazarları, makaleye bu ameliyatların kendi yönlendirmeleri ile değil ailelerin yönlendirmesi ile başka bir merkezde yapıldığı ifadesini eklediler. Ve orijinal metindeki bazı ifadeleri ve bu ifadelerine dayanak olarak gösterdikleri bir kaynağı sildiler. Makaleyi tümden yok etseler bile- ki bence yapmaları gereken budur- etik ve yasal ihlalleri buharlaşmış olmayacak. Ekip yapmaya çalıştığı bu değişiklikle sadece yeni bir etik ihlal yapmış olmadı, suçunu itiraf da etmiş oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Bayraktar, makaleye sonran eklenen “ameliyatların ailelerin yönlendirmesi ile başka merkezlerde yapıldığı” yönündeki ifadenin de, makalenin ilk hali ile çeliştiğine dikkat çekti.