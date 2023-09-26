İnsansı Robot Sophia! Gain Ücret Ne kadar, Gain Ücretsiz İzlenir mi? Açık Mikrofon Sophia Yayınlandı mı?

YouTube üzerinden yayın yapan Mevzular Açık Mikrofon’un 16. Bölümünün Gain TV’de yayınlanacak olmasının ardından Gain TV’ye yönelik aramalarla, programın yayınlanacağı tarih ile ilgili sorgulamalar gündemin en çok merak edilenleri arasında girdi. Peki, Gain Mevzular Açık Mikrofon ücretli mi? Gain TV kimin, Gain Mevzular Açık Mikrofon Sophia ne zaman? Gain TV üyelik ücreti ne kadar?

İnsansı Robot Sophia Programı Yayınlandı mı?

Youtuber Oğuzhan Uğur'un konuk olacağını duyurduğu robot Sophia'nın katıldığı M.A.M bölümünden ilk tanıtım yayınlandı, ancak programın yayın tarihi henüz paylaşılmadı.

GAİN, genellikle mobil cihazlardan izlenmesi amaçlanan eğitici ve eğlendirici kısa videolardan oluşan bir dijital içerik platformu olarak tanıtılan GAİN'de ücretli üyelik dönemi başlıyor. 30 Aralık 2020'de ücrertsiz olarak yayına başlayan GAİN'den Nisan ayında üyelerine bir mail geldi. Bir anda büyük bir popüleriteye ulaşan GAİN, üyelerine gönderdiği mailde "Sevgili Üyemiz,Heyecanla başladığımız yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için çok mutluyuz.Şimdi birlikte çıkmak istediğimiz yeni bir yol daha var. 7 Nisan’da özenle seçtiğimiz, severek çektiğimiz yerli-yabancı yepyeni içeriklerle yeni bir döneme giriyoruz.Ayda sadece 21,90 TL’ye* Premium aboneliğe geçerek aşağıdaki içeriklere ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz. GAİN’deki içeriklerin bir kısmının her zamanki gibi ücretsiz kalmaya devam edeceğini de belirtelim.Yepyeni içerikler keşfetmeniz için aşağıda sizi bekliyor." dedi.

GAİN TV Üyelik Ücreti Ne Kadar?

GAİN Premium üyeliği kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’dir.GAİN Premium üyeleri ödeme yöntemi fark etmeksizin tüm içeriklere mobilden, TV’den ve web’den erişebilir, ancak Sophia bölümünün ücretli olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.