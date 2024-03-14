Irak ve Türkiye arasında güvenlik zirvesi! Bağdat'ta kritik görüşmeler yapılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta merkezi yönetim ile yapılacak Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

Irak Dişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığında yapılacak toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi ele alınacak. Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

Son dönemde Irak ile artan askeri ve siyasi temaslar en üst seviyeye taşınacak. Nisan ayında iki ülke liderleri Bağdat’ta bir araya gelecek.

2 ülke arasında temaslar sıklaşırken Irak’ın kuzeyinde öngörülen geniş kapsamlı askeri harekâta dair da bazı senaryolar tartışılmaya devam ediyor.

İlk adım olarak terör hedefleri saptanacak, ardından harekete geçilecek. Kandil, Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Gara’daki terör noktaları arasında yer alacak.

Bu süreçte Türkiye ve Irak arasında istihbarat iş birliği, lojistik ve eğitim desteği olacak. Silah sistemlerinin koordinasyonu, manevra ve harekât kabiliyetlerinin etkin bir şekilde kullanılması planlanacak.