İslam âleminin kutsal ayı Ramazan başladı! İşte iftarın ilk ve son açılacağı iller

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, yurt genelindeki camilerde kılındı.

Ankara’da Kocatepe Camisi’ne gelen çok sayıda vatandaş, teravih namazını kıldı.ö İstanbul’da ise vatandaşlar ilk teravih namazı için Sultanahmet Camisi’ne akın etti.

İzmir’de de Kemalpaşa ilçesinde 7 asırdan fazla geçmişe sahip Emet Bey Camisi’ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dualar okudu.

Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazı için cami ve mescitlere akın etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Irak, Suriye, Rusya, Almanya ve pek çok ülkede camileri dolduran Müslümanlar, Ramazan ayının başta Filistin halkı olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi için dua etti.

Türkiye'de Ramazan ayının ilk orucu saat 18.13'te Iğdır'da açılacak. Son iiftar ise saat 19.24'te Çanakkale’de yapılacak.

Bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını da 130 lira olarak kararlaştırdı.