İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 21 Eylül Perşembe İSKİ son verileri!

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelerin altına düşmüş durumda. Megakentteki baraj doluluk oranları düzenli olarak takip edilip araştırılıyor. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar? İşte 21 Eylül Perşembe İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları verileri...

İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? 21 Eylül Perşembe İSKİ son verileri!
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Milyonlarca insanın bulunduğu, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da su sorunu günden güne büyüyor. Kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi her geçen gün yeni haberlere konu oluyor. Barajlardaki su miktarı, vatandaşlar için hayati öneme sahip.

Hâl böyle olunca, hem sosyal medyada hem de internet üzerindeki kullanıcıların en çok araştırdığı konuların başında İstanbul'daki baraj doluluk oranları geliyor.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

2023'teki yağışlardaki azlık ve kurak geçen dönemler barajlardaki su miktarını en çok etkileyen faktör olarak ön plana çıktı. Kuraklık, yurt genelindeki barajlarda su miktarının oldukça kritik seviyelere düşmesine neden oldu. Bu durumdan en çok etkilenen şehir ise İstanbul olarak gözüküyor.

istanbul 21 eylül perşembe baraj doluluk oranları

Su kaynaklarının büyük önem arz ettiği kentte, özellikle geride bıraktığımız yaz aylarındaki baraj doluluk oranlarındaki azalma gözle görülür hale gelmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su sorunu ile ilgili çeşitli eylemlerde bulunup, vatandaşları da bu konuda düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Vatandaşlar ise düzenli olarak 'İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul'da su miktarı azaldı mı? Arttı mı? İSKİ İstanbul baraj doluluk açıklaması' şeklinde arama motorlarında sorgulamalar gerçekleştiriyor.

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İSKİ 21 EYLÜL PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ, yaptığı son açıklamayla 21 Eylül Perşembe günü İstanbul'daki baraj doluluk oranlarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da toplam baraj doluluk oranları yüzde 24,43 olarak hesaplandı.

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İSKİ, internet sitesinde yer alan tabloda, her barajdaki doluluk oranları da ayrıca kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, en düşük doluluk oranına sahip barajlar yüzde 3 ile Pabuçdere, yüzde 5 ile Büyükçekmece ve yine yüzde 5 ile Kazandere barajları oldu. En yüksek doluluk oranına sahip barajlar ise yüzde 54 ile Ömerli ve yüzde 38 ile Darlık barajları oldu. Alibey, Elmalı, Istrancalar, Sazlıdere ve Terkos barajlarındaki doluluk oranları ise şu şekilde:

ALİBEY BARAJI: % 17
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 5
DARLIK BARAJI: % 38
ELMALI BARAJI: % 16
ISTRANCALAR BARAJI: % 19
KAZANDERE BARAJI: % 5
ÖMERLİ BARAJI: % 54
PABUÇDERE BARAJI: % 3
SAZLIDERE BARAJI: % 10
TERKOS BARAJI: % 12

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