O ilçelerde elektrik kesilecek! BEDAŞ duyurdu: 21 Eylül'de İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler

İstanbul'da her gün çeşitli sebeplerle yaşanan elektrik kesintileri Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) duyuruyor. Peki hangi ilçelerimizde elektrik ne kadar üreyle kesilecek? 28 Ağustos günü hangi ilçelerde elektrik saat kaça kadar kesilmiş olarak kalacak?

İŞTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELERİMİZ

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, AZİM, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah EGEMEN sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-624, G-627, G-659, G-802 sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, BAHÇIVAN, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HAVUZ ÜSTÜ, KOSPAK, MERMER, PEMBE, POYRAZ, YAĞMUR, ÇİÇEKBAHÇESİ sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU, KOÇMAN sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1133., 1134., 1135., 1136., 1137., 1150., 1151., 1159., 1162., 1163., 1164., 1165., 1166., 1167., 1168., 1169., 1170., 1171., 1172., 1173., 1183., 1232., 1235., 1236., 1237., 1238., KURTULUŞ, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 09:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARABURUN, ÇAMLI sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KASIMPATI sk bölgelerinde 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah TÜRKİSTAN sk bölgelerinde 12:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah E-5 ÇIRPICI YANYOL, OSMANİYE E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah E-5 ÇIRPICI YANYOL, OSMANİYE E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 12:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 00:01:00 - 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah FENERTEPE sk bölgelerinde 00:01:00 - 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 15., 5. sk bölgelerinde 10:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 35., 55. sk bölgelerinde 11:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ALAYEMİNİ, ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, ESKİDOLAP, KIRBAÇ, MEKTEP ÇIKMAZI, MERDİVEN, MEVKİP, MUALLİM NACİ, ORMAN, ÇAĞRI, ÇINARLIÇEŞME, ÖKSÜZÇOCUK sk / MECİDİYE mah DEREBOYU sk / ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU sk bölgelerinde 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HASAN TAHSİN, HEYBETLİ, HİCRAN, NAMIK KEMAL, SAHİLYOLU, TUTAM, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, KÖPRÜ, ORHANGAZİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah VİYANA, YALDIZ, YERYÜZÜ, YEŞİLLİK, İLGİLİ sk bölgelerinde 09:30:00 - 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, TAZEGÜL ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AYŞEN, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DEĞİRMENALTI, FIRIN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, MEŞETOPU, TAZEGÜL ÇIKMAZI, UYSAL, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1953., 1968., 1973., UFUK sk / YEŞİLKENT mah 1866., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 09:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1945. sk bölgelerinde 09:00:00 - 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.MEHMET ÇOLAKOĞLU ÇIKMAZI, 1.SARMAŞIK, 1.ŞEN, 2.KEKİK, 4.CAMİ, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, ARDA, DÖNEMEÇ, GÜLOVA, HIZIR REİS, KANUNİ, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİMARSİNAN, MİMARSİNAN ALT, ORHANGAZİ, ULUBATLI, YÜKSEKYAYLA , ÇAVDAR, ÇAYIROVA, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BEDİR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 00:05:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, CENGİZ TOPEL, MUSTAFA KEMAL, SEYRAN sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, FEVZİ ŞEKER sk bölgelerinde 00:05:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 19 MAYIS, 2.CAMİİ, ATATÜRK, DUTLUK, GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, NAMIK KEMAL, VARDAR, ÇEŞME sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 29 MAYIS, 3.CAMİ, DUMAN, EGEMENLİK, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, FIRAT, KORU, KUBİLAY, İNCİ sk bölgelerinde 10:00:00 - 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU), BASMACI ABDİ EFENDİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, CEMAL REŞİT REY, VATAN sk bölgelerinde 10:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 1.ÇAKMAK, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, FIRIN, IŞIK, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇAPA, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 2.ÇİMEN, 7.LALE, ALİBABA, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, FIRIN, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KARTAL, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ sk bölgelerinde 15:30:00 - 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU, ARAP KUYUSU ÇIKMAZI, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, NARLIKAPI, NARLIKAPI ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah ALİ EFENDİ, KENNEDY sk bölgelerinde 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah ETYEMEZ TEKKESİ, GÜMRÜKÇÜ, HATUNİYE CAMİİ, KASAP 1., KEHRİBAR, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah GÜMRÜKÇÜ, KOCA MUSTAFAPAŞA, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, DEĞİRMEN, FEVZİ ILGAZ, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, MARMARA, SANCAKTAR TEKKESİ, TEBERDAR, İZCİ TÜRK sk bölgelerinde 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah CELAL FERDİ GÖKÇAY, SELVİLİ MESCİT, TASVİR sk bölgelerinde 10:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ALEMDAR sk bölgelerinde 10:00:00 - 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 10:00:00 - 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÜNAYDIN, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ZİYA PAŞA, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 09:00:00 - 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AKABE, ATAKAN, BAŞARAN, BOZDEMİR, CİVELEK, DİZER, EKİM, ESEN, FERDAĞ, KANARYA, LEVENT, MARTI, MEHMET AKİF, MERAL, NUR, NİMET, PARK, PAŞA, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TAŞLIK, TEPE, TEZCAN, VATAN, YAY, YÜKSEL, ZUHAL, ÖZNUR, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 01:00:00 - 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah HAN ÇAYIRI YOLU, SANATÇILAR (HAN ÇAYIRI YOLU SOKAK) sk bölgelerinde 00:00:00 - 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah MASLAK AYAZAĞA sk / MASLAK mah AHİ EVRAN, ANKA, AOS 55., BÜYÜKDERE, ESKİ BÜYÜKDERE, MASLAK MEYDAN, SANATKARLAR sk / PINAR mah ADİL, DUT, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, KISMET AĞACI, İNCİR, İĞDE sk / POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk / REŞİTPAŞA mah DEĞİRMENTEPE AYKAN, ESKİ BÜYÜKDERE, KATAR, OSMAN BARLAS, İ.E.T.T SİTELERİ sk bölgelerinde 02:00:00 - 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ACAR KUBİLAY, ACARLAR, ALP ER TUNGA, DEFNEDALI ÇIKMAZI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 10:00:00 - 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah ASİ ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SANCAKTEPE mah HACI ARİF BEY sk bölgelerinde 10:30:00 - 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 00:01:00 - 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 00:01:00 - 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FAZILPAŞA, FAZILPAŞA ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 00:01:00 - 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 12:00:00 - 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.