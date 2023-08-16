İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul'da su seviyesi ne durumda? İşte İSKİ'nin son verileri!

Küresel ısınmanın etkileri ülkemizde de görülüyor. 2023'te mevsimsel yağışlarda ciddi bir azalma görülürken kuraklık da yurt genelinde baş göstermeye başladı.

Yağışların azalması ise en çok barajlardaki su doluluk oranlarını etkiliyor. Düzensiz ve düşük miktardaki yağışlar barajlardaki su seviyelerini de kritik seviyelere düşürmüş durumda.

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da vatandaşlar tarafından merak edilip sıklıkla araştırılıyor.

Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte 16 Ağustos Çarşamba barajlardaki doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'den alınan resmi verilere göre, 16 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü. Baraj doluluk oranı yüzde 33,37 oldu.

Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 45'i geçmiş durumda. Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 67, Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 49 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı en düşük barajlar ise yüzde 5 ile Pabuçdere ve yüzde 9 ile Kazandere olarak ön plana çıkıyor.

İşte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları:

• Ömerli: 67

• Darlık: 49

• Elmalı: 24

• Istrancalar: 21

• Terkos: 20

• Sazlıdere: 17

• Alibey: 16

• Büyükçekmece: 14

• Kazandere: 9

• Pabuçdere: 5

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların son 14 gündeki doluluk oranları...

İşte 16 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki toplam su miktarının barajlara göre yüzdelik dağılımı...

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları...

İşte son 10 yıldaki 16 Ağustos tarihli baraj doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırılması...

İşte son 10 yıldaki 16 Ağustos tarihli mevcut su miktarının yıllara göre karşılaştırılması...