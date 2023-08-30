İstanbul Valiliği alkol yasağı getirdi mi? Açık alanda alkol içenlere ceza mı geliyor?

İstanbul Valiliği alkol yasağı getirdiğine dair sosyal medyada yoğun bir bilgi dolaşıyor. Açık alanlarda alkol içmek yasaklandı mı? İstanbul Valiliği alkol yasağı cezası ne kadar? Gelin birlikte detaylı bir şekilde bu haberin kaynağına göz atalım!

İstanbul Valiliği alkol yasağı getirdi mi? Açık alanda alkol içenlere ceza mı geliyor?
İstanbul Valiliği Alkol Yasağı
Editör: Hasan Erdem Çelik
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İstanbul Valiliği alkol yasağı getirdiğine dair bir haber sosyal medyada gündem oldu! Halka açık alanlarda alkol tüketmek ve taşkınlık çıkaranlara yönelik bir duyuru yapıldığına dair birçok haber kanalından paylaşım yapıldı. Bu haberler gerçek mi? İstanbul Valiliği alkol yasağı mı getirdi? Gelin detaylarına bakalım!

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İSTANBUL VALİLİĞİ ALKOL YASAĞI GENELGESİ HAKKINDA

İstanbul Valiliği tarafından halka açık alanlarda, plajlarda ve mesire alanlarında alkol kullananlar ve taşkınlık çıkaranlara 617TL para cezası uygulanacağına dair bir duyuru yaptığı söyleniyor. Birçok haber kanalı bu bilgiyi yayınlamış olsa da henüz İstanbul Valiliğinden böyle bir haber gelmedi.

İstanbul Valiliği

İnternet sitesi üzerinden bu konuya dair herhangi bir resmi yazı/duyuru yayınlanmamasına rağmen gündemde böyle bir bilgi dolaşıyor. Haberlere göre 2005 yılında varolan bu yasa hakkında bir hatırlatma mesajı yayınlandığı söyleniyor. Yayınlanan mesajın detayları ise şu şekilde:

 “Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkoş satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması, hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur” 

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL KARARI YAYINLADI!

İstanbul Valisi Davut Gül Alkol Yasağı

Sosyal medyada gündem olan bu konuda yapılan haberlerde İstanbul Valisi Davut Gül'ün İstanbul Valiliği alkol yasağı genelgesi yolladığı ve altında imzasının bulunduğu belgeler yayınlandı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

SHOW HABER ALKOL YASAĞI HABERİNİ KALDIRDI!

Show Haber dün akşam yayınladığı haber bülteninde konuya ilişkin habere yer verdi. Yaptığı haberi bugün Youtube kanalından kaldırdı. Show Haber alkol yasağı genelgesi ile ilgili haberi neden kaldırdı henüz  bilinmiyor.

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