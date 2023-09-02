İstanbul Valiliği neden böyle bir karar aldı? Alkol genelgesinin perde arkası
İstanbul Valiliği açık alanlarda alkol kullanımına ilişkin bir genelge yayınlamıştı. Sosyal medyada çok tartışılan genelgenin amacı başka çıktı. Genelgenin, İstanbul Valisi Davut Gül'ün 35 ilçede muhtarlarla yaptığı toplantı sonrası yayınladığı belirtildi. İşte alkol genelgesinin perde arkası...
İstanbul Valiliği alkol genelgesi göndermişti. Alkol genelgesinde alkol ruhsatı bulunmayan yerlerde alkol satışı ve tüketilmesine yönelik tedbirlerin alınması talimatı gönderilmişti. O genelgenin gerekçesine Aydınlık Gazetesi'nden Özlem Konur Usta ulaştı.
ALKOL GENELGESİNİN AMACI NE?
Aydınlık Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre "yaşam tarzına müdahale" olarak yorumlanan genelgenin amacı başka. İstanbul Valiliği, özellikle mahallelerde çocuk parkında artan alkol tüketimine karşı önlem almak amacıyla genelgeyi yayınladı.
VALİLİK KAYNAKLARI GENELGENİN ARKA PLANINI ANLATTI
İstanbul Valisi Davut Gül'ün bu kararı 35 ilçede muhtarlardan gelen şikayetler üzerine aldığı belirtildi. Aydınlık'ın Valilik kaynaklarına dayandırdığı haberinde kaynak şu bilgileri verdi:
- Mahalle aralarındaki çocuk parkları akşamları alkol almak için kullanılıyor. Aileler çocuklarını parka göndermeye çekiniyor. Salıncaklara içki şişeleri bırakanlar oluyor. Yasak yeni değil. Şikayetler arttığı için hatırlatma yapıldı. Alkol alıp da rahatsızlık verene ceza yazılacak diğer taraftan çocuk parkında içki içilmesi kötü örnek oluşturduğu için buna yönelik de ceza uygulaması olacak.” Genelgede ‘alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki satışı ve tüketilmesinin önlenmesi’ talimatı verildi.
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