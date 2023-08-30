Açık alanda alkol içmek yasak mı? Açık alanda alkol içmenin cezası nedir?

İstanbul Valiliği, sosyal medyada umuma açık alanlarda, piknik ve mesire alanlarında alkol tüketiminin yasaklandığına dair yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir karar bulunmadığını, genelgenin gelen şikayetler üzerine ilgili kurumlara kanunda yazılı maddeler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik hatırlatma olduğuna değinildi.

AÇIK ALANDA ALKOL İÇMENİN CEZASI NEDİR?

Açıklamada, yasak kararının ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, halka açık alanlarda içki tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. İçki kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar 'kontrol altında' tutulacak.

AÇIK ALANDA ALKOL İÇMEK YASAK MI?

2005 yılında kabul edilen Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesine göre sorunun cevabı şu şekilde:

Madde.35: sarhoşluk